Il Perugia sta cercando una nuova sistemazione per l’esterno offensivo ex Catania Kalifa Manneh. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttoc.com, sulle tracce del gambiano che ha trovato finora pochissimo spazio con la squadra umbra ci sono ben cinque società di Serie C: si tratta di Fidelis Andria (prossima avversaria del Catania in campionato), Lecco, Taranto, Messina e Fermana.

