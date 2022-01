MERCATO GIOVANILE – Limonelli e Aquino ceduti al Giarre: “Il Catania ha rappresentato una seconda casa per noi”

Il Giarre comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Catania il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Carmelo Limonelli, interno di centrocampo nato a Catania il 24 febbraio 2003 e Federico Aquino esterno d’attacco nato a Paternò il 22 giugno 2003.

Nella prima parte della stagione in corso, con la maglia etnea, Aquino ha totalizzato 7 presenze mentre Limonelli non ha mancato nemmeno un appuntamento nell’11 della Primavera allenata da mister Orazio Russo.

Visibilmente emozionati ma col giusto piglio e la volontà di fare bene, Limonelli e Aquino sono regolarmente a disposizione di mister Gaspare Cacciola e hanno salutato il loro approdo in gialloblù: “Seppur giovanissimi abbiamo trascorso una bellissima parentesi con il Calcio Catania che ha rappresentato una seconda casa. Abbiamo conosciuto grandi allenatori come Orazio Russo, Peppe Mascara, Giovanni Marchese, che ci hanno dato tanto in termini di crescita umana e sportiva. È giunta l’ora di fare una nuova esperienza, andare a giocare coi grandi e siamo felici di ripartire dal Giarre che è una squadra molto forte con ambizioni importanti. Adesso dobbiamo pensare a vincere partita dopo partita per mantenere questa categoria e ritornare a stupire i nostri tifosi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***