MERCATO: le ultime sull’ipotesi di scambio Lorenzini-Zanchi

Non è un mistero che mister Francesco Baldini gradisca il profilo di Filippo Lorenzini, difensore centrale classe 1995 che ha già allenato in passato, corteggiato anche in estate ma che la Turris non ha ceduto al Catania. Adesso rossazzurri e corallini provano ad imbastire una trattativa avente come oggetto il possibile scambio con Andrea Zanchi. Nelle ultime ore la società campana era ad un passo dall’ingaggio del difensore del Genoa Laurens Serpe, il cui trasferimento avrebbe favorito il passaggio di Lorenzini al Catania. Sfumando però in extremis la trattativa con il Genoa per Serpe, a seguito del decisivo inserimento del Crotone, si è registrato un rallentamento nella trattativa Zanchi-Lorenzini. A meno che la Turris non reperisca sul mercato una valida alternativa a Lorenzini che, di fatto, lo libererebbe in direzione Catania. Un’altra ipotesi è legata alla cessione di Zanchi alla Turris senza contropartite tecniche. Vedremo. Parti ancora in contatto, se ne riparlerà nei prossimi giorni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***