MERCATO: lista, in base al regolamento ecco quanti innesti possibili per il Catania

L’ufficialità dell’ingaggio del difensore Filippo Lorenzini, attesa nelle prossime ore, consentirà al Catania di portare a 23 il numero di calciatori in lista su un massimo di 24 elementi. Attualmente ne fa parte anche la punta Felipe Estrella, che continua a sottoporsi a visite mediche per verificarne l’idoneità agonistica. In base al regolamento, dunque, il Catania – a parte Lorenzini – potrà tesserare un altro elemento che non sia “giovane di serie”. Probabile, in questo senso, l’arrivo di un difensore esperto. Altri eventuali innesti verrebbero effettuati in caso di nuove partenze. Inoltre sono a disposizione quattro slot di giocatori tesserabili con la formula del prestito.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***