MERCATO: Moro, salta l’operazione Sassuolo?

Come riportato nella giornata di ieri, nonostante il terremoto dirigenziale che ha colpito il Padova con gli addii del Direttore Sportivo Sogliano e del collaboratore Gatti, Luca Moro dovrebbe rimanere a Catania fino al termine della stagione per espressa volontà del giocatore stesso di non lasciare a metà il lavoro fin qui egregiamente svolto alle pendici dell’Etna. Rischia, tuttavia, di saltare l’operazione imbastita dalla precedenza dirigenza con il Sassuolo, pronto ad assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore a giugno sborsando una cifra superiore a 3 milioni di euro più bonus. Il discorso sul futuro è rimandato alla fine del campionato, con il Padova che potrebbe persino decidere di puntare su di lui l’anno prossimo in caso di promozione in Serie B (fonte padovasport.tv).

