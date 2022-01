MERCATO: Piccolo, alcuni club provano a soffiarlo al Taranto

Trattativa vicina alla conclusione con il Taranto? Sembra questo l’orientamento ma, in sede di calciomercato, tutto è possibile. Così succede che nelle ultime ore, secondo quanto riportano i colleghi di tuttomercatoweb.com, si siano fatti sotto altre società di terza serie per l’esterno offensivo Antonio Piccolo. Il giocatore resta in uscita da Catania, attenzione all’inserimento di Cesena e Sudtirol che stanno provando a soffiarlo in extremis al Taranto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***