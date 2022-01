MERCATO: Piccolo resta o parte? Futuro ancora incerto

Si avvicina il 31 gennaio, data in cui il calciomercato invernale 2022 chiuderà i battenti. Antonio Piccolo attende di conoscere il proprio futuro. L’esterno offensivo napoletano percepisce un ingaggio elevato, questo rappresenta un limite ai fini della chiusura di diverse trattative. Soprattutto considerando il fatto che le condizioni fisiche spesso precarie del ragazzo incidano sul proprio rendimento. Ed è un peccato, perchè qualità e tasso tecnico sono certamente elevati per la categoria. Mancano sempre meno giorni alla chiusura del mercato, vari club si scontrano con le elevate pretese economiche del giocatore classe 1988. Una sua eventuale cessione consentirebbe al Catania di risparmiare fortemente sull’ingaggio, reperendo almeno un nuovo esterno offensivo. Da non escludere, tuttavia, la possibilità che Piccolo resti ai piedi dell’Etna. Dipenderà dalle evoluzioni del calciomercato che, al momento, fa registrare contatti con diverse società di Serie C ma nessuna novità sostanziale dopo il no secco del Taranto.

