MERCATO: Pinto, resta o parte? Contatti con altri club, ore di riflessione

Ore e momenti di riflessione per Giovanni Pinto. Il laterale sinistro attualmente in forza al Catania non ha ancora sciolto le riserve. C’è l’ipotesi di una permanenza alle pendici dell’Etna con un contratto più “morbido”, ma anche la possibilità di un trasferimento altrove. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com sono stati avviati contatti con alcuni club di terza serie che hanno effettuato sondaggi esplorativi, ma il ragazzo non ha ancora deciso il da farsi. Può restare ma solo a determinate condizioni, altrimenti sarà libero di accasarsi altrove. Nei prossimi giorni analizzerà tutte le offerte pervenute, per poi prendere una decisione definitiva.

