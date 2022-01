MERCATO: Russini, c’è anche l’Avellino ma il Catania fa muro

Non si placa l’interesse per Simone Russini. Tra club di medio-alta classifica o prima fascia è lunga la lista di chi ha richiesto informazioni per capire se ci siano i presupposti per intavolare una trattativa col Catania. Su questo punto l’agente dell’esterno offensivo è stato chiaro nei giorni scorsi: il Catania difficilmente lo cederà. Lo stesso calciatore napoletano classe 1996 non ha manifestato l’intenzione di trasferirsi altrove ed è pronto ad onorare il contratto in essere. Anche l’Avellino ha avviato contatti per Russini, ma la società etnea continua a fare muro ritenendolo un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di mister Francesco Baldini.

