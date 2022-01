MERCATO: Sassuolo, Moro a Varese per le visite mediche. Poi la firma e il ritorno a Catania

L’accordo con il Padova è stato trovato e il Sassuolo è pronto ad acquistare Luca Moro per 4 milioni di euro, per poi lasciarlo al Catania in prestito fino al termine della stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, l’attaccante sta svolgendo in questi minuti le visite mediche con il club neroverde al centro Mapei Sport di Varese e successivamente firmerà il suo contratto con gli emiliani, dove si trasferirà definitivamente a giugno.

===>>> SERIE A – Carnevali (A.D. Sassuolo): “Moro ha firmato, ragazzo di grandi prospettive”

===>>> MORO: “Sassuolo scelta giusta, ora penso al Catania”

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***