MERCATO: Serie C, i movimenti delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si è aperta ufficialmente la finestra invernale.

La Virtus Francavilla comunica di aver trovato l’intesa per la risoluzione consensuale del contratto con Francesco Puntoriere e cede (definitivo) il giocatore Nicolas Magnavita al Lamezia Terme e Andrea Sarcinella (prestito) al Massafra. Il Bari cede in prestito il calciatore classe 2002 Gianluca Stasi al Bitonto, dopo il rientro anticipato dal prestito al Picerno. La Paganese tratta Franco Bellocq, centrocampista argentino classe ’93 del Taranto (fonte tuttoc.com) e formalizza l’accordo con l’Atalanta per il prestito dei promettenti calciatori classe 2001 Lorenzo Avogadri e Giorgio Brogni.

Piace alla Vibonese la punta Vincenzo Plescia, che ha già giocato con la squadra calabrese ed attualmente milita nell’Avellino. Sempre la Vibonese ha chiuso con lo svincolato Allan Blaze, centrocampista francese rimasto senza squadra dopo l’esperienza alla Pro Vercelli nella passata stagione (fonte Nicolò Schira). Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, il Picerno starebbe valutando Stefano Padovan, classe ’94, in questa prima parte di stagione all’Imolese, dove in 19 presenze ha messo a referto tre gol e quattro assist. Ipotesi di un possibile ritorno al Monopoli per Lorenzo Paolucci, attualmente in forza ai belgi del Royale Union Saint-Gilloise (fonte La Gazzetta dello Sport).

Il terzino Cristian Andreoni in uscita dal Bari e pronto ad aggregarsi al Pordenone (fonte tuttoc.com). Secondo la medesima fonte, dopo l’addio di Banegas il Potenza pensa a Yuri Senesi della Vibonese per rinforzare il reparto offensivo mentre il Messina valuta il profilo del giovane difensore centrale Christian Celesia, che ha trovato finora poco spazio all’Alessandria, e si registra un derby pugliese Bari-Foggia per Mirko Eramo dell’Ascoli. Continua il pressing del Mantova per l’ex rossazzurro Michele Emmausso, attualmente in forza al Campobasso. Il terzino sinistro della Juve Stabia Alberto Rizzo finisce anche nel mirino del Foggia (fonte tuttomercatoweb.com).

