MERCATO: Serie C, i movimenti delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si è aperta ufficialmente la finestra invernale.

Dimitrios Sounas è un calciatore del Catanzaro. Perfezionate le ultime formalità burocratiche, la società giallorossa si è assicurata a titolo definitivo dal Perugia le prestazioni del centrocampista greco classe 1994. Il Picerno comunica l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto con Ciro Coratella, diretto in D. Lo stesso club lucano formalizza la felice conclusione della trattativa per l’ingaggio di Yuri Senesi, attaccante classe 1997, e pensa a Giacomo Parigi del Campobasso (fonte tuttoc.com). La Vibonese ufficializza il raggiungimento dell’accordo con lo svincolato Allan Blaze, che vanta oltre 100 presenze in C, e chiede informazioni per il perugino Andrea Bianchimano. Il Frosinone rende noto di aver risolto in maniera anticipata il prestito del calciatore Andrea Errico alla Viterbese. Il centrocampista si è trasferito con la medesima formula al Monterosi Tuscia fino al 30 giugno 2022.

Valutazioni in casa Avellino sul futuro di Giuseppe Carriero. Il centrocampista ex Catania è richiesto anche da un paio di società cadette. Come riferito da tuttoturris.com, la Turris ha ottenuto il prestito del giovane difensore centrale Laurens Serpe che ad agosto ha anche esordito in massima serie alla prima giornata contro l’Inter. Il nome nuovo per il centrocampo del Foggia è quello dell’ex Virtus Francavilla Andrea Risolo, attualmente in forza al Catanzaro (fonte tuttoc.com). Continua il corteggiamento del Latina nei confronti del terzino sinistro classe ’96 Daniele Sarzi Puttini, in uscita dal Messina e di proprietà dell’Ascoli. Anche il centrocampista Mirko Bortoletti, punto fermo del Novara che con una chiamata dalla C potrebbe salutare, come riportato da Tuttosport piace al Latina.

Secondo la medesima fonte, il centravanti scuola Torino Claudio Morra, di proprietà della Virtus Entella, è finito nel mirino del Palermo. Il Taranto prova a strappare il sì per arrivare al terzino del Bari Daniel Semenzato (fonte tuttoc.com) e, secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, sarebbe a un passo dall’acquisto di Nicola Turi, terzino destro classe ’98 che nella passata stagione ha vestito la maglia del Foggia. Il centrocampista catanese Rosario Bucolo è diretto al Potenza, club che sta anche per definire l’ingaggio di Luka Koblar, mancino classe 1999 del Frosinone (fonte tuttoc.com) e sonda Mario Prezioso della Virtus Francavilla (fonte tuttopotenza.com).

