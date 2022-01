MERCATO: Serie C, i movimenti delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si è aperta ufficialmente la finestra invernale.

Il Potenza ufficializza l’arrivo con la formula del prestito dal Frosinone di Luka Koblar, difensore sloveno classe ’99 e Rosario Bucolo, centrocampista catanese classe ’88 già ai lucani nella scorsa stagione. La società del Presidente Caiata ha inoltre mandato in prestito il giovane centrocampista Mattia Sessa al Lavello. La Fidelis Andria ha tesserato il mediano classe 2002 Pasqualino Ortisi, a titolo definitivo dal Catanzaro, e prestato fino a fine stagione il classe ’94 Giovanni Di Noia al Gubbio. Firma con la Fidelis Andria il centrocampista Andrea Risolo, in prestito via Catanzaro, inoltre è in arrivo in Puglia il difensore centrale Ilario Monterisi (fonte tuttoc.com).

Il Latina cede a titolo temporaneo la giovane punta Alessandro Pastore alla Vastese. Risoluzione consensuale con il Catania per Tommaso Ceccarelli, mentre Antonio Piccolo e Luis Maldonado sono rispettivamente vicini al Taranto ed al Catanzaro. Sondaggi di Turris e Campobasso per il francese Brian Bayeye, di proprietà del Catanzaro. L’attaccante della Juve Stabia Giuseppe Panico si avvicina al passaggio in prestito con diritto di riscatto alla Pro Vercelli. Nuovo Amministratore Unico per la Juve Stabia, l’ex Avellino Filippo Polcino prenderà il posto di Vincenzo Todaro, il quale ricoprirà il ruolo di Direttore Generale.

Secondo la medesima fonte, la Paganese fa sul serio per il centrocampista Franco Bellocq, che potrebbe arrivare dal Taranto in cambio di Giovanni Volpicelli. Taranto che valuta anche il profilo di Giuseppe Montaperto, esterno classe 2000 attualmente in forza al Teramo (fonte tuttocalciopuglia.com). Il Monterosi annuncia tramite una nota ufficiale di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive di Damiano Cancellieri su base pluriennale. L’Avellino accelera per il centravanti del Perugia Andrea Bianchimano (fonte tuttomercatoweb.com).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***