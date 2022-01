MERCATO: Sipos, forte l’interesse del Siena che può giocarsi una carta in più

Si è detto nei giorni scorsi dell’interesse manifestato dal Siena per l’attaccante ora in forza al Catania Leon Sipos. Non è l’unico club italiano ad avere richiesto informazioni, ad esempio si è fatto avanti anche il Potenza. Ma attenzione ai bianconeri toscani che possono far valere la carta di Giuseppe Cannella, nuovo responsabile del mercato senese e, come si legge su tuttopotenza.com, colui che in estate ha praticamente portato la punta croata in Sicilia dai lettoni dello Spartaks Jurmala, società proprietaria del cartellino.

