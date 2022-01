MERCATO: sirene da Mantova per Russini

Secondo quanto riportano i colleghi del quotidiano online lavocedimantova.it, il Mantova si è messo sulle tracce di Simone Russini. Il club virgiliano si rinforzerà sicuramente in attacco ed in questo senso ha indirizzato il mirino verso il forte attaccante di proprietà del Catania, che rappresenterebbe una priorità di mercato. 5 gol in 16 partite per lui quest’anno in Sicilia, 6 reti nel campionato precedente con la maglia del Cesena, Russini piace a tante squadre. Sarà interessante vedere se il Catania deciderà di privarsene o meno.

