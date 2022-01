MERCATO – Stampa pugliese: “Foggia, Russini perde quota”

Il Direttore Sportivo del Foggia Giuseppe Pavone ha parlato di “trattativa in piedi con il Catania” per Simone Russini. Stando però a quanto raccolto nelle ultime ore dalla redazione di foggiacalciomania.com, pare che tale pista stia perdendo quota. L’interesse dei rossoneri pugliesi sarebbe in questo momento concentrato sul talentuoso Diego Peralta della Ternana. Russini resta un profilo gradito alla dirigenza foggiana, ma la trattativa non si sblocca ed il giocatore potrebbe anche proseguire la stagione a Catania malgrado le richieste non manchino.

