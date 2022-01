MERCATO: Sueva al Potenza, il Catania aveva pensato a lui prima di prendere Moro

Oggi si parla tantissimo di Luca Moro, ma il centravanti di proprietà del Padova avrebbe potuto non fare le fortune del Catania in questa stagione. Prima che la società rossazzurra lo prelevasse, infatti, la scorsa estate aveva messo nel mirino un’altra giovane punta: Gianluigi Sueva, classe 2001 il cui cartellino appartiene al Cosenza. Poi, sulla base di successive valutazioni, il Catania preferì piombare con decisione su Moro trovando l’accordo con il Padova. Adesso Sueva ha trovato nuova sistemazione e sarà proprio avversario dei rossazzurri nel girone C di Serie C, essendosi trasferito a titolo temporaneo al Potenza.

