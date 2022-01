MERCATO: tre squadre sondano Provenzano

Si valuta anche il futuro di Alessandro Provenzano. Il centrocampista palermitano classe 1991 è contrattualmente legato al Catania fino a giugno con opzione per il rinnovo. Non è detto che Provenzano andrà via nell’attuale finestra di mercato, ma intanto si registrano i sondaggi di Foggia, Taranto e Gubbio. In merito a quest’ultima pista (fonte Corriere dell’Umbria), il Direttore Sportivo Davide Mignemi lo ha già avuto ai tempi della Sicula Leonzio.

