MERCATO: Zanchi-Pinto, il nodo potrebbe essere risolto negli ultimi giorni di mercato

Si va verso il trasferimento di uno tra Giovanni Pinto e Andrea Zanchi. Questo è quanto continua a trapelare da indiscrezioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com nelle ultime ore. Mentre su Zanchi si registra un raffreddamento della trattativa con la Turris, che non si dovrebbe privare di Lorenzini – chiesto come contropartita tecnica – sulle tracce del terzino romano ci sono stati contatti anche con altre società di terza serie, non solo del girone C. Situazione in stand by, mentre c’è stato solo un pour parler con un paio di club per l’ex Monopoli Pinto. Nei prossimi giorni verranno prese in considerazione tutte le offerte pervenute sul tavolo, compresa la possibilità di una rimodulazione del contratto di Pinto, su proposta del Direttore Pellegrino e non dei curatori, i quali hanno precisato nei giorni scorsi di avere affidato le valutazioni tecniche in tema di calciomercato allo stesso Pellegrino.

