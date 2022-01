NODO TORRE DEL GRIFO: cosa succederà dopo il fallimento?

La dichiarazione di fallimento del Calcio Catania 1946 matricola 11700 colpisce anche la gestione della struttura Torre del Grifo Village. Considerata da sempre fiore all’occhiello della società rossazzurra, da quando il Catania milita in Lega Pro ci si è chiesti da più parti se fosse davvero una grande risorsa oppure una zavorra, per via dei costi molto difficili da sostenere per una società di Serie C. In realtà solo attraverso un management serio e lungimirante sarebbe stato possibile rilanciare l’attività del centro sportivo. Poi ci si è messo di mezzo anche il Covid e tutto è diventato più complicato.

Adesso che è fallita la società che lo gestiva, Torre del Grifo diventa oggetto d’interesse del Tribunale e del Credito Sportivo, proprietario dell’immobile. E’ possibile lasciare la struttura in mano alla curatela affinchè questa la possa vendere a soggetti terzi dando il ricavato al Credito Sportivo, oppure – soluzione più probabile – che sia lo stesso Credito Sportivo a stabilire il da farsi, magari cedendo in locazione la struttura ad un’eventuale nuova proprietà. Il discorso, comunque, verrà approfondito più avanti. Per intanto ci si lecca le ferite, avendo mandato in fumo numerosi posti di lavoro a seguito di pessime gestioni amministrative.

