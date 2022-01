OSSERVATORIO: Catania-Catanzaro, sì ai tifosi ospiti

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ritiene la partita Catania-Catanzaro, in programma domenica 30 gennaio allo stadio “Angelo Massimino”, caratterizzata da elementi di criticità. Si suggerisce pertanto l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Catanzaro limitata al solo settore “ospiti”; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

