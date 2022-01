PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Avv. Ferraù, troppo facile esultare adesso…”

Il post sui social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, a commento delle parole entusiastiche dell’avvocato Giovanni Ferraù dopo che il Tribunale ha prorogato l’esercizio provvisorio fino al 28 febbraio: “Caro Avv. Ferraú senza rancore, il “tutto il possibile” era ricapitalizzare, evitare il fallimento e l’intervento del tribunale. “Semplicemente” questo. Piuttosto ci parli dei motivi reali per cui non c’è stata l’acquisizione del Catania da parte di Tacopina, ma i motivi veri non quelli di facciata. Ci parli di quando avrete intenzione di restituire ai tifosi la somma che versarono per l’iscrizione e che avete promesso di restituire, i termini ormai sono belli che scaduti. Ci parli piuttosto delle dinamiche che hanno portato al fallimento del Catania. Troppo facile esultare, adesso, per un qualcosa che altri stanno facendo e che voi avete creato. Un minimo di buon senso, suvvia…”.

