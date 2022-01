PAROLA AI TIFOSI: “Prestazione maiuscola. Perchè non gioca Sala? Difesa approssimativa, Greco pazzesco. L’arbitraggio…”

Vediamo come, in base ai commenti pubblicati sui social, i tifosi del Catania commentano il risultato di parità maturato a Bari che ha sancito il ritorno in campo dopo un mese di stop. La stragrande maggioranza dei tifosi riconosce la bontà della prova del collettivo ma punta il dito contro la difesa ed in particolare il portiere Stancampiano.

Più di qualcuno si chiede perchè non giochi Sala: “Prendere un gol sul suo palo in quel modo è inquietante. E anche il terzo ha sbagliato il tempo di uscita. Ma la difesa non è da meno”; “Sala ha dimostrato molta più reattività, non capisco perché lo fanno giocare titolare. Non si possono vedere certi gol presi, mi rifiuto. Poi faccio i complimenti alla squadra per il carattere ma il 3 a 1 si doveva gestire e portare a casa peccato davvero”; “Abbiamo un attacco da promozione e una difesa da retrocessione”.

Il rammarico c’è, ed è tanto. Perchè dietro si balla troppo. Più di qualche tifoso protesta, inoltre, all’indirizzo dell’arbitraggio: “Peccato è un grande rammarico. Sul 3 a 1 per il Ct rigore regalato al Bari su tuffo dell’attaccante barese che amplifica da attore consumato la caduta. Sul 3 a 2 solita distrazione difensiva e 3 a 3 finale. Che dire, difesa molto approssimativa e errori arbitrali evidenti”.

La prestazione, comunque, è stata eccellente. Al punto che c’è chi sostiene che bisognerebbe realizzare persino “una statua” per mister Baldini e squadra. Applausi speciali per Moro e Greco: “Moro sempre più confermato… Greco è un giocatore pazzesco…”, aggiungendo che “tutta la squadra con cuore e attaccamento alla maglia stanno facendo l’inimmaginabile. I ragazzi hanno onorato la maglia con una prestazione maiuscola”.

Da registrare anche una serie di complimenti sportivi dai tifosi biancorossi: “Complimenti da Bari. Ottima prestazione. Meritate ben altra classifica. Con il centrocampo e l’attacco più forti visto qui a Bari. Questo Catania merita molto di più (playoff non impossibili) e calciatori come Greco non li abbiamo qui a Bari. Il pareggio è giusto ma con un maggiore filtro a centrocampo e una difesa più attenta avreste meritato di vincere”.

