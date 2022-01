PELLEGRINO E BALDINI: doppio compito in sede di mercato

In attesa di capire quando verrà indetto il bando per l’acquisizione del titolo sportivo e chi saranno i soggetti interessati, la compagine sportiva del Catania continua la propria preparazione nei settori del Village utili alla prosecuzione del ramo d’azienda. Purtroppo però il lavoro del mister Francesco Baldini è continuamente contrastato dagli apprezzamenti che un po’ tutte le società di Lega Pro hanno manifestato nei confronti dei tesserati rossazzurri. Se i giocatori in prestito dovrebbero rimanere saldamente al proprio posto, diverso sarà il discorso per i calciatori di proprietà, che volenti o nolenti, potrebbero essere attirati altrove vista la precaria situazione societaria. Come spesso accade, in una realtà calcistica fondata soprattutto su prestiti, scambi ed acquisti a costo zero, la situazione del club di Via Magenta ha attirato su di sé gli occhi dell’intera Serie C, con le varie società di terza serie che hanno fiutato il possibile colpo a parametro zero. In tal senso diventano ancora più importanti i ruoli di Maurizio Pellegrino e Francesco Baldini.

Il primo infatti avrà il compito di lavorare sotto traccia nel tentativo di sviluppare una minima campagna di trasferimenti, ottemperando alle inevitabili partenze magari attraverso l’acquisizione di giovani promesse ed agendo in perfetta sinergia con lo stesso tecnico toscano, un po’ come accaduto la scorsa estate. Dal canto suo l’ex difensore del Napoli dovrà invece lavorare anche sulle motivazioni e sulla testa dei propri ragazzi, facendo leva sull’orgoglio, sul senso di appartenenza e sulla professionalità nel tentativo di convincere gli indecisi a rimanere alle pendici dell’Etna. Ovviamente appare logico che chiunque non si senta più parte integrante del progetto Catania trovi un’altra sistemazione ma, per raggiungere quanto prima la matematica salvezza, bisognerà evitare lo smantellamento generale mantenendo il più possibile invariata la compattezza del gruppo. Per il momento dunque l’obiettivo primario sarà capire chi avrà raggiunto il capolinea, stuzzicato dalle sirene di mercato ad abbandonare la nave rossazzurra, e chi invece avrà il piacere di continuare la propria esperienza in Sicilia, stimolato dalle possibilità di rinascita del prossimo futuro.

