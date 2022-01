PELLEGRINO: esercizio provvisorio, in caso di ok dal Tribunale nuovo arduo compito sul mercato

Continua l’attesa in città. Il Tribunale non ha ancora sciolto le riserve. Altri due giorni di attesa affinchè i curatori fallimentari relazionino il palazzo di giustizia sullo scenario del Catania. La speranza è che si possa far proseguire la stagione agonistica alla squadra rossazzurra, favorendo la vendita competitiva. E’ un momento in cui deve per forza di cosa vigilare anche la direzione sportiva del Catania.

Maurizio Pellegrino, protagonista nell’allestimento dell’attuale organico a disposizione di Francesco Baldini, attende di capire come procedere attraverso quello che sarà il responso dei curatori e del Tribunale stesso. Qualora venisse accordata l’estensione di 1-2 mesi dell’esercizio provvisorio, per il Direttore dell’Area Sportiva del Catania ci sarebbero da triplicare gli sforzi notevoli profusi in estate. Nella sessione estiva del calciomercato ha dovuto operare con un budget ampiamente ridotto dotando Baldini di un organico composto da diversi profili giovani o, comunque, con poca esperienza in Italia e nel campionato di Serie C. Una rosa che, malgrado i limiti strutturali, ha dimostrato finora di lottare dignitosamente con qualunque avversario.

Adesso che la finestra invernale del mercato ha aperto i battenti, se il Tribunale consentirà al Catania la prosecuzione della stagione Pellegrino dovrà necessariamente lavorare tenendo conto delle richieste economiche dei curatori. Inevitabile si rivelerebbe ridurre i costi di gestione attraverso una politica di ridimensionamento del monte ingaggi. In tale ottica dovrebbero, quindi, essere ceduti parte dei calciatori che percepiscono uno stipendio importante. Altri potrebbero avere la possibilità di rimanere decidendo di firmare nuovi accordi con cifre al ribasso. E, naturalmente, i partenti andranno rimpiazzati senza gravare sul bilancio economico del club. Impresa ancora più ardua per Pellegrino che, comunque, non si tirerebbe indietro.

