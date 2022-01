PRIMAVERA – Mister Russo: “Palermo grande squadra, i ragazzi hanno dato l’anima. Pareggio meritato”

Nota stampa Calcio Catania

Il pareggio in rimonta sul campo del Palermo, capolista del girone C del campionato Primavera 3, è per l’allenatore rossazzurro Orazio Russo un segnale di crescita del gruppo: “Sono contento perché è stata una bella partita, in un periodo estremamente complesso per tutti, in generale. Il Palermo è passato in vantaggio sfruttando una nostra disattenzione e nel primo tempo è stato più in palla; nella ripresa, dopo il 2-0, da parte nostra c’è stata una grande reazione e il pareggio è stato meritato. Come all’andata, un tempo per parte e risultato giusto. Sono soddisfatto dell’apporto dei subentrati, ho visto grande attenzione e un sano agonismo. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché in un periodo di pochi allenamenti sono riusciti a dare l’anima in una partita difficile, contro una grande squadra. Dedico un pensiero a Gianni Di Marzio, grande protagonista della storia del Calcio Catania: alla famiglia, sincere condoglianze”.

