PROF. CASTELLACCI (Pres. LAMICA): “Stadi chiusi? Non ne vedo il motivo…”

Il prof. Enrico Castellacci, storico medico della Nazionale e attuale presidente della LAMICA (Libera Associazione dei Medici del Calcio), ai microfoni di tuttomercatoweb.com parla della questione Covid legata all’ipotesi di chiusura degli stadi: “È un’opinione del tutto personale: abbiamo il super green pass, tre dosi e i guariti: non vedo il motivo per cui la gente non debba incontrarsi e – figuriamoci – andare allo stadio. È un passo indietro politicamente parlando, ma anche dal punto di vista medico: se uno è vaccinato o guarito da meno di 4 mesi, non è che non ci debba essere vita sociale… Sono nella posizione in cui gli spettatori debbano continuare ad andare allo stadio con i requisiti che conosciamo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***