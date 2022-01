SERIE C: Bari-Catania si giocherà regolarmente?

Si torna regolarmente in campo, in Serie C, per la disputa della 23/a giornata? Deciderà il Covid. Ad oggi la sensazione è che Bari-Catania si giochi regolarmente. Il quadro della situazione indica che il Catania tornerà sul rettangolo verde domenica 23 gennaio per affrontare il Bari allo stadio “San Nicola”, in un contesto che vede tutto il gruppo squadra biancorosso negativizzato. Confermata la completa negativizzazione anche degli ultimi calciatori del Bari ancora in isolamento domiciliare che potranno così riaggregarsi ai compagni appena espletate le procedure previste dal protocollo sanitario. Nei giorni scorsi i componenti del gruppo squadra in possesso dei requisiti idonei hanno completato il ciclo vaccinale previsto. In casa Catania, invece, al momento sono tre i calciatori alle prese con le positività al Covid-19, altrettanti i componenti dello staff tecnico positivi. Situazione che, pian pianino, si avvicina alla normalità.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***