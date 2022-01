SERIE C: Juve Stabia 3-1 Foggia, Ceccarelli protagonista

La Juve Stabia si aggiudica il posticipo della 24/a giornata del girone C di Serie C piegando le resistenze del Foggia. Vincono 3-1 le Vespe a Castellammare. Tra i principali protagonisti dell’incontro, l’ex rossazzurro Ceccarelli. Proprio attraverso la battuta di un suo calcio di punizione i campani sbloccano il risultato, con il tiro deviato da Di Pasquale nella propria rete. Successivamente gli stabiesi trovato ancora la via della rete con Stoppa, autore di una doppietta. Nel finale Rizzo Pinna accorcia le distanze, ma la sostanza non cambia. Vincono con pieno merito i padroni di casa, trascinati dalle parate di Dini e dalle giocate di Stoppa e di un motivatissimo Ceccarelli contro un Foggia sciupone e in difficoltà nel reparto arretrato. Juve Stabia che sale al decimo posto in classifica, a quota 30 punti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***