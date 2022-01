SERIE C – Mirabelli (D.S. Padova): “Moro? Nessuna fretta, voglio parlare con il ragazzo”

Il Padova ha presentato il nuovo Direttore Sportivo Massimiliano Mirabelli. Per quest’ultimo è stata anche l’occasione per parlare di Luca Moro, attaccante ora in prestito al Catania: “Moro? Non abbiamo fretta, abbiamo altre priorità al momento e non verrà concluso niente nei prossimi giorni – si legge su padovasport.tv – Resterà a Catania dove sta facendo molto bene, valuteremo più avanti, voglio avere il tempo di parlare anche io con il ragazzo”. Il sito ufficiale biancoscudato, invece, riporta: “Abbiamo incontrato il Sassuolo, abbiamo un po’ parlato della situazione. Moro è del Padova, ma in prestito al Catania, lo dobbiamo lasciare un po’ in pace, anche perché in questo momento può scendere in campo solo al Catania o al Padova. Ho chiesto un po’ di tempo“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***