SERIE C: i movimenti di mercato delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si è aperta ufficialmente la finestra invernale.

Flavio Di Dio, esterno offensivo catanese classe 2002, arriva al Picerno in prestito dal Bologna dopo l’esperienza al Teramo. Il difensore classe 2001 Ilario Monterisi lascia Catanzaro per approdare alla Fidelis Andria, in prestito via Lecce. Gli andriesi, inoltre, prelevano dal Cosenza l’estremo difensore Umberto Saracco, dal Novara il calciatore Mirko Bortoletti (definitivo) e dal Catanzaro il centrocampista Andrea Risolo. Juve Stabia che cede a titolo temporaneo al Cosenza l’estremo difensore classe ’99 Edoardo Sarri e formalizza lo scambio con la Pro Vercelli, a titolo definitivo, tra Giuseppe Panico e Bilal Erradi. Interessamento del Messina per il laterale mancino del Piacenza Riccardo Burgio (fonte tuttoc.com).

Il centrocampista classe ’98 Samuele Damiani dell’Empoli vicino al Palermo (prestito semestrale con possibilità di rinnovo in caso di Serie B). Sprint Latina per l’ex Bari Daniele Sarzi Puttini, di proprietà dell’Ascoli e reduce dalla parentesi di Messina (fonte tuttoc.com). Il Catanzaro punta ad un tris di acquisti nelle prossime ore: Pietro Iemmello (Frosinone), Tommaso Biasci (Padova) e Luis Maldonado (Catania). Il terzino del Catania Luca Calapai si avvicina al Crotone. Sul centrocampista del Taranto Marco Civilleri le sirene del Foggia (fonte blunote.it). Il Taranto non perde di vista Antonio Piccolo ma l’intromissione di Cesena e Sudtirol rischia di complicare le cose (fonte tuttomercatoweb.com).

L’Avellino ci prova per l’ingaggio della punta del Perugia Jacopo Murano, possibile prestito con diritto di riscatto (fonte tuttoc.com). Secondo la medesima fonte si registra un interesse del Monterosi per l’attaccante della Virtus Francavilla Joseph Ekuban, inoltre il centrocampista di quest’ultimo club Domenico Franco piace a Modena e Monopoli. Il terzino del Bari Daniel Semenzato è un profilo assai gradito alla Viterbese e c’è stata un’accelerazione da parte dei gialloblu (fonte tuttobari.com). Principio di accordo per il trasferimento di Alberto Rizzo dalla Juve Stabia al Foggia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***