SERIE C: i movimenti di mercato delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si è aperta ufficialmente la finestra invernale.

Sirene dalla Serie B per l’esterno d’attacco del Bari Manuel Marras, finito nel mirino di Como e Vicenza (fonte tuttoc.com). Secondo la medesima fonte, l’attaccante Giuseppe Panico sta per lasciare la Juve Stabia direzione Pro Vercelli e, per sbloccare la trattativa, i piemontesi sono pronti a mettere sul piatto il cartellino del centrocampista Bilal Erradi. Inoltre il Picerno è vicino all’ingaggio dell’esterno offensivo Flavio Di Dio, di proprietà del Bologna e reduce dall’esperienza al Teramo. Tommaso Ceccarelli, che ha risolto consensualmente il contratto col Catania, andrà alla Juve Stabia con cui dovrebbe firmare un contratto di un anno e mezzo.

Foggia in cerca di rinforzi nel reparto arretrato. Come riportato da foggiacalciomania.com, i satanelli pensano al centrale della Fermana Edoardo Scrosta. Da inizio campionato ha vestito la maglia della Fidelis Andria, adesso il portiere Andrea Dini dovrebbe ripartire dalla Juve Stabia (fonte tuttoc.com), mentre il centrocampista del Monterosi Davide Buono è al centro di diverse voci di mercato in Serie D. Avellino in pressing per Simone Russini, ma il Catania fa muro. Il Catanzaro dovrebbe mettere a segno il colpo Pietro Iemmello nelle prossime ore, avendo proposto al forte attaccante un contratto a cifre molto importanti fino a giugno.

