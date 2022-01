SERIE C: tante “battaglie” sui campi, ecco le partite della 24/a giornata in programma

Domenica e lunedì, squadre del girone C di Serie C in campo per la 24/a giornata. Ad eccezione del posticipo Juve Stabia-Foggia, in programma lunedì sera, le altre compagini giocheranno domenica.

Messina a caccia di preziosi punti salvezza contro il Picerno, mentre il Bari proverà a riscattare il mezzo passo falso col Catania in quel di Pagani. A proposito di Catania, c’è del rammarico per la mancata vittoria del “San Nicola” ma anche la consapevolezza della bontà della prestazione offerta. Obiettivo tre punti contro il Catanzaro, ma sarà un’altra gara dal coefficiente di difficoltà elevato. La Fidelis Andria ha la possibilità di avvicinarsi alla zona salvezza in caso di vittoria a Campobasso. Viceversa i molisani, vincendo, otterrebbero ossigeno puro allontanandosi dalla zona calda.

Il Latina sogna i Play Off, battere il Taranto sarebbe di fondamentale importanza in questo senso. Occhi puntati sul derby di Puglia Monopoli-Virtus Francavilla. I biancoverdi confidano nella possibilità di rosicchiare punti al Bari capolista, ma gli ospiti sono poco distanti dal Monopoli in classifica e tenteranno il colpo esterno. Palermo che necessita di vincere per occupare le zone di vertice: rosanero favoriti, sulla carta, contro il Monterosi giocando tra le mura amiche ma sarà un match da non sottovalutare visto che i laziali sono in salute.

Partita insidiosa per l’ambizioso Avellino a Potenza, al cospetto di un avversario che proverà a staccarsi dal fondo della classifica lottando con le unghie e con i denti. Idem per la Turris, che ospita la Vibonese. Il Foggia, infine, cercherà di riscattare il sorprendente tonfo casalingo col Latina su un campo mai semplice da espugnare, quello di Castellammare di Stabia.

30.01. 14:30 ACR Messina – Picerno

30.01. 14:30 Paganese – Bari

30.01. 17:30 Catania – Catanzaro

30.01. 17:30 Fidelis Andria – Campobasso

30.01. 17:30 Latina – Taranto

30.01. 17:30 Monopoli – Virtus Francavilla

30.01. 17:30 Palermo – Monterosi Tuscia

30.01. 17:30 Potenza – Avellino

30.01. 17:30 Turris – Vibonese

31.01. 21:00 Juve Stabia – Foggia

