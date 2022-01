SERIE D – Longo (Afragolese): “Mi chiamò anche il Catania, ho preferito rimanere in D”

Fabio Longo, attuale bomber dell’Afragolese e con trascorsi recenti da capitano nella Turris, ai microfoni di seried24.com svela alcune curiosità relative alla propria carriera: “Il triennio con la Frattese (2014-2017) fu assai prolifico, nel mentre mi chiamarono in molti dalla Serie C: ebbi opportunità come Akragas, Catania, Alessandria, tante squadre davvero importanti. Ma io alla fine, anche per questioni economiche, sono rimasto in D dove guadagnavo di più: per me la cosa più importante è sempre stata la famiglia. Mi sono anche tolto lo sfizio di giocare e segnare con la Turris tra i professionisti. La cosa più bella che mi porterò da quella Serie C è l’aver giocato a Catania, a Palermo, a Bari, in stadi che non c’entrano assolutamente niente con la categoria“.

