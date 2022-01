SITUAZIONE DISCIPLINARE: rientrano Claiton e Rosaia, Pinto squalificato

Archiviata la trasferta di Bari, il Catania si prepara ad affrontare Domenica prossima allo stadio “Angelo Massimino” (ore 17.30) un’altra corazzata del girone meridionale: il Catanzaro. Per l’occasione mister Baldini potrà contare nuovamente su Claiton e Rosaia, squalificati per la trasferta pugliesa Bari, mentre dovrà fare a meno di Giovanni Pinto, già diffidato ed ammonito proprio in occasione della sfida del “San Nicola” (5° cartellino giallo in stagione). Un turno di stop per lui. Al suo posto uno tra Ropolo e Zanchi, a meno che quest’ultimo non venga ceduto.

