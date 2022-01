EX ROSSAZZURRI – Spinesi: “Bari squadra più forte della C, ma il Catania se la giocherà. Moro e Antenucci…”

In vista di Bari-Catania, il doppio ex Gionatha Spinesi parla dell’incontro fissato per domenica allo stadio “San Nicola” ai microfoni di tuttobari.com:

“Mi aspetto sicuramente una bella gara, con due compagini che giocheranno per vincere. Il Bari è favorito, il Catania ha una situazione diversa, preoccupante e incerta, ma per questo i ragazzi vorranno farsi vedere. Andranno al San Nicola per giocarsela, pur consapevoli di affrontare la squadra più forte della C. In queste situazioni squadre come i biancorossi hanno tutto da perdere, mentre gli etnei possono giocarsela senza troppe preoccupazioni di classifica”.

“Sfida fra bomber dalla differente età, come Antenucci e Moro? Mirco gioca ogni partita per essere punto di riferimento e un esempio per i compagni, oltre ad essere uno straordinario realizzatore. Dall’altra parte c’è un giovane che sta facendo benissimo ed è sulle ali dell’entusiasmo, è anche un bravo ragazzo con la testa sulle spalle. A Mirco, che conosco molto bene, auguro la Serie B, realizzando il desiderio per cui è sceso a Bari, spero che Moro sbocci per una grande carriera”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***