STAMPA LOCALE – Lo Porto: “Catania dalla trequarti in su da primi cinque/sei posti. Stancampiano, sviste incomprensibili”

L’intervento di Daniele Lo Porto, giornalista del Giornale di Sicilia, nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television sulla squadra rossazzurra, reduce dal pirotecnico 3-3 di Bari:

“Con la razionalità non avremmo immaginato quello che è successo in termini positivi al San Nicola. Una squadra che ha dimenticato la perdita della matricola e ritornava in campo per la prima volta nel 2022 contro l’avversario più forte del girone rispondendo con una grandissima prestazione in termini tattici, di cuore e gambe. Una prestazione che Baldini ha chiesto, preteso, suggerito, invocato ai giocatori durante tutto il tragitto del pullman da Catania a Bari”.

“Greco non è più una scoperta, idem Moro. Ho visto su livelli di ampia sufficienza anche Russini che si sta confermando elemento preziosissimo ma ho riscontrato anche la costanza di rendimento di Biondi in questo periodo, tra i migliori in campo contro il Palermo e anche a Bari è stato determinante, con la capacità di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Il Catania dalla trequarti in su è tra le prime cinque-sei del campionato, poi purtroppo ha quell’handicap nel settore difensivo. A proposito di gol dovuti ad episodi o errori di qualcuno, il primo e l’ultimo gol del Bari sono state due sviste incomprensibili. Stancampiano si è fatto passare la palla sul primo palo con pochissimi centimetri a disposizione non avendo la capacità di reagire su un tiro che non aveva tante pretese. Sulla terza rete invece c’è la complicita di Ercolani ma Stancampiano doveva uscire prima, intervenendo al limite dell’area di rigore, o uscire dopo parando il colpo di testa”.

