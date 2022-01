STAMPA NAZIONALE – Esposito: “Sarebbe opportuno rinviare la chiusura del calciomercato invernale”

Interessante ipotesi lanciata da Luca Esposito attraverso un articolo redatto per il noto portale specializzato sul campionato di Serie C, tuttoc.com. Si riferisce alla possibilità di rinviare la finestra invernale nei campionati professionistici a causa dell’incidenza del Covid-19 sulle strategie delle società: “A distanza ormai di due anni da un evento inatteso e che ha distrutto e stravolto le vite e le abitudini del mondo, possiamo dire con tristezza che la pandemia ha ormai messo in ginocchio il calcio italiano, al punto che l’inizio del girone di ritorno è stato rimandato di alcune settimane condizionando il modo decisivo il lavoro degli allenatori – scrive – Questa la proposta: a nostro avviso sarebbe opportuno che le autorità sportive competenti, almeno a livello professionistico, proroghino il mercato almeno di un paio di settimane consentendo a tutti i club di ritrovare serenità ed equilibrio dopo i tanti focolai covid e ragionare meglio sugli acquisti e le cessioni da effettuare. Il timore di arrivare a febbraio con rose incomplete e giocatori disoccupati è concreto, anzi sarebbe nell’interesse di tutti avere organici numericamente abbondanti proprio per sopperire all’eventuale emergenza ed evitare ricorsi, 0-3 a tavolino, ragazzini in campo o rinvii a ripetizione senza date sufficienti per recuperare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***