I TIFOSI: si riparte da loro, patrimonio del Calcio Catania

La morte nel cuore per il fallimento societario, la speranza per l’eventuale salvataggio del titolo sportivo. E’ appena cominciato l’anno solare 2022 e le preoccupazioni restano alte per il futuro del Calcio Catania. In tutti i casi, quanto decretato nei giorni scorsi dal Tribunale determina un cambiamento significativo: tristezza infinita per l’archiviazione di 75 anni di storia, ma via il fardello della montagna enorme di debiti ed in ogni caso si ripartirà da una nuova proprietà. Vedremo se a stretto giro di posta, oppure si dovranno attendere cinque mesi ripartendo dal calcio dilettantistico. Sarà, comunque, un nuovo inizio.

In pole position dovranno esserci comunque loro, i tifosi rossazzurri. Patrimonio autentico del Calcio Catania, dodicesima squadra con più tifosi in Italia secondo una speciale classifica elaborata dalla Nielsen Italia a seguito di rilevazioni effettuate nel 2008. Degli anni ’80 resta memorabile la trasferta organizzata per lo spareggio contro la Cremonese per la Serie A disputato nel giugno del 1983, quando 40.000 catanesi si recarono allo stadio Olimpico di Roma, rimanendo nell’immaginario collettivo come una delle trasferte più numerose della storia del calcio.

I tifosi del Catania ci sono sempre stati. Anche quando nel 1994 Franco Proto, Presidente del Catania ’93, trasferì il titolo della Leonzio da Lentini a Catania, dando vita all’Atletico Catania. Tuttavia i supporter rossazzurri, nonostante il Catania militasse ben due categorie più in basso, rifiutarono la presenza di una seconda squadra rendendo vano il progetto di Proto, che naufragò nel giro di pochi anni: malgrado l’Atletico militasse in categorie superiori, il Catania al suo primo anno in Eccellenza registrava una media di 9.000 spettatori ad ogni sua gara casalinga.

I sostenitori etnei sono anche quelli che, in tempi recenti, hanno partecipato ad una raccolta fondi realizzata allo scopo di aiutare il club a completare l’iscrizione al campionato di Serie C, raccogliendo più di 100mila euro nel giro di una decina di giorni. Numerose le manifestazioni d’amore e di attaccamento profondo ai colori rossazzurri. Il comunicato degli ultras della Curva Sud, emesso giorni fa, è un pò il simbolo di questo senso di appartenenza unico e viscerale di una tifoseria che ama il Catania al di sopra di ogni cosa. Versando una volta lacrime di gioia. Una volta di dolore. Ma sempre per amore del Catania. Mantenendo viva la speranza che ci possa essere una ripartenza degna di una piazza così importante e meritevole di palcoscenici ben diversi da quelli attuali.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***