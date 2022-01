TOGNI: “Pescara, quando battemmo il grande Catania nel 2012…”

L’ex centrocampista del Pescara Romulo Togni, attuale allenatore dell’Athletic Carpi in D, ricorda ancora oggi il match datato 21 dicembre 2012 che gli abruzzesi vinsero col Catania in Serie A in pieno recupero, risolto proprio da un eurogol del brasiliano: “Quel gol al 92’ contro il Catania di Maran, Papu Gomez e altri campioni è stato un momento indimenticabile, per me e per i tifosi biancazzurri. Quando incontro pescaresi per strada, tutti mi ricordano sempre di quel gol. Significa che qualcosa è rimasto del mio passaggio a Pescara, e ne sono felicissimo”, le parole riprese da ilpescara.it.

