TORNEO DI VIAREGGIO: confermata anche la presenza del Catania

Torna il Torneo di Viareggio, nota competizione calcistica giovanile internazionale ferma da due anni. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, dopo che il consiglio direttivo ha annunciato nell’ottobre 2021 che si svolgerà dal 16 al 30 marzo prossimo, ci sono già diverse squadre italiane che hanno garantito la loro presenza. Il Parma, il Bologna, la Rappresentativa di Serie D – tanto che è già stata fissata la sosta del campionato – il Genoa, la SPAL, il Sassuolo, il Catania, l’Inter, la Carrarese, il Pontedera e altre da annunciare ancora. Interessamento anche da parte di diverse società estere (Lettonia, Australia e Stati Uniti) che vorrebbero partecipare anche con una compagine femminile. Tutto questo però dovrà essere monitorato con l’andamento della pandemia in corso. “La nostra società è comunque al lavoro per cercare di portare ai nastri di partenza sia il torneo maschile, che quello femminile – le parole di Alessandro Palagi, Presidente del Cgc – L’evolversi del virus ci condiziona, noi però andiamo avanti per trovarci pronti per le scadenze fissate. Quello che abbiamo potuto constatare fino ad oggi, che malgrado tutto in giro c’è voglia di torneo e questo è un fatto importante e che nello stesso tempo ci dà la spinta per continuare il lavoro per poter dare il via con tutte le accortezze relative al Covid 19 alla manifestazione”.

