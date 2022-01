TRIBUNALE: esercizio provvisorio esteso, sì o no? Siamo alle battute conclusive

Al momento non risulta interamente disposta la somma di 660mila euro richiesta dal Tribunale ai fini dell’estensione dell’esercizio provvisorio. Essendo un giorno festivo, ci si attende l’arrivo di altri bonifici nella giornata di lunedì, tra cui quello del maggiore azionista del club Gaetano Nicolosi che, comunque, pare abbia deciso di non sborsare una cifra di rilevante entità. Lunedì sarà inoltre il giorno attraverso il quale il Giudice delegato, sentiti i curatori fallimentari, riferirà al Collegio l’andamento dell’attività ed eventuali profili di criticità che dovessero emergere.

Possibile anche, secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal noto esperto di diritto sportivo, avv. Grassani, la creazione di una sorta di business plan molto semplificato, in presenza di un conto economico di dare/avere che dimostrasse come anche con una cifra inferiore a quella richiesta si possa seguire un percorso motivato e ragionato, ai fini dell’estensione dell’esercizio provvisorio. Oppure i curatori potrebbero far sbloccare delle somme consistenti pignorate in Lega. Ormai, in ogni caso, siamo davvero alle battute conclusive della vicenda. Dentro o fuori. Dopo la notizia del doloroso fallimento societario, la città di Catania trema ma spera ancora, quantomeno, nella salvezza del titolo sportivo.

