VALUTAZIONE DI AZIENDA – Staff e area tecnica 2021/22: Pellegrino ha risolto, Pantanelli e Guerini non figurano sotto contratto

All’interno della valutazione aziendale redatta dal giudice delegato Ciraolo e i curatori fallimentari D’Arrigo, Giucastro, Basile e dal coadiuvatore tecnico Mancinelli, a proposito dei componenti dello staff e dell’area tecnica rossazzurra per la stagione 2021/22 non figurano i nomi di Armando Pantanelli e Vincenzo Guerini, che hanno evidentemente “prestato” la loro professionalità mettendola al servizio dell’Elefante. In relazione alla posizione del Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino, invece, si parla di “contratto risolto”. Formalmente, dunque, Pellegrino non è più un tesserato del Catania. Regolarmente sotto contratto invece Francesco Baldini, Davide Bertaccini, Massimiliano Borbone, Mario Marino, Luciano Mularoni, Orazio Russo, Massimiliano Alizzio e Diego Gemignani.

