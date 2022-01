VERSO BARI-CATANIA: quando Baldini festeggiò la vittoria al “San Nicola” da difensore del Napoli

14 aprile 2001. Il Napoli s’impose contro il Bari allo stadio “San Nicola”. Per Francesco Baldini, attuale allenatore del Catania, fu la prima vittoria in carriera nell’impianto sportivo pugliese. La ottenne giocando da titolare sotto la guida di Emiliano Mondonico. Si ricordano poche sbavature in quell’incontro per l’allora difensore azzurro, al cospetto di gente di qualità come Paolo Poggi, Simone Perrotta ed un giovanissimo Antonio Cassano (tra le fila del Napoli spiccava la presenza dell’esordiente Amauri). A decidere l’incontro fu il gol di Marek Jankulovski a pochi istanti dal 90′. Napoli corsaro che sperò di ottenere la salvezza in Serie A, disputando un girone di ritorno positivo. Questo, tuttavia, non bastò per salvarsi. Pagando la critica situazione societaria. Retrocesse anche il Bari, fanalino di coda.

L’anno successivo Baldini festeggiò nuovamente il successo per 0-1 al “San Nicola”, stavolta in Serie B ma rimanendo in panchina per l’intera durata del match. Un altro risultato positivo per Baldini a Bari risale al 1995 nella massima categoria, quando un rigore di Andrè Cruz permise al Napoli di pareggiare i conti nei minuti finali, rispondendo al vantaggio fulmineo di Igor Protti. Domenica Baldini, a distanza di tanti anni, cercherà di strappare via punti dal “San Nicola” da tecnico rossazzurro, ai fini dell’obiettivo salvezza. Riuscirà nell’intento?

