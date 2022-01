VERSO BARI-CATANIA: etnei in emergenza, qualche defezione importante anche per i pugliesi

Come riportato nei giorni scorsi, il Catania dovrà fare i conti con le assenze per squalifica di Claiton e Rosaia. Mister Baldini sta studiando la soluzione migliore per rimpiazzare entrambi. Squalificato anche Maldonado ma il centrocampista ecuadoregno ha già lasciato Torre del Grifo per trasferirsi al Catanzaro e, dunque, è indisponibile a prescindere. Inoltre tre calciatori rossazzurri – al momento non sono stati ufficializzati i nomi – sono ancora alle prese con il Covid. Situazione d’emergenza per il Catania che affronterà una sfida dal coefficiente di difficoltà parecchio elevato sul campo del Bari capolista. A proposito dei pugliesi, invece, si registrano due defezioni rilevanti in mezzo al campo, causa squalifica: non saranno infatti a disposizione Maita e Scavone. In casa biancorossa qualche altro elemento è in forse, non avendo preso parte ieri alla partitella finale. Fuori lista Semenzato, Andreoni e Bolzoni. Rientra dall’infortunio al ginocchio l’esperto centrale difensivo Di Cesare.

