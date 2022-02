​STAMPA CAMPANA: “Futuro etneo rebus, ma il Catania domina una Juve Stabia in balia dell’avversario”

Vediamo come la stampa campana fotografa la partita che il Catania ha vinto martedì pomeriggio contro la Juve Stabia allo stadio “Romeo Menti”.

Su campanianelpallone.it si parla di un “grande Catania” che espugna Castellammare. I colleghi di ottopagine.it rilevano che, per le Vespe, si tratta della “seconda sconfitta consecutiva: la Juve Stabia è in crisi e cede il passo al Catania, penalizzato in giornata di 2 punti e col futuro sempre più alla stregua di un rebus”.

“Una doppietta di Simonetti condanna i gialloblù. Fischi dagli spalti a fine partita”, si legge invece su StabiaChannel.it nel contesto di una partita in cui i padroni di casa “creano pochissimo” trovandosi in difficoltà anche nella ripresa, quando il Catania sigla il raddoppio (“completamente scoperta la difesa campana”) e “continua il dominio rossazzurro”, con i gialloblù “a corto di idee” e mai pericolosi.

“Il Catania approccia alla seconda frazione con lo stesso atteggiamento avuto nel primo tempo – scrive sportcampania.it – L’ottimo impatto permette alla squadra di Baldini di mettere ancora una volta alle corde una Juve Stabia decisamente sottotono. Il Catania chiude il match in crescendo, sfiorando il tris in più circostanze. I siciliani espugnano il Menti senza particolari affanni”.

E’ un risultato che sancisce, per la Juve Stabia, la perdita dell’imbattibilità casalinga “che durava dalla gara del girone di andata con il Picerno – riporta vivicentro.it – Vespe che, come già dimostrato a Palermo 3 giorni fa, praticamente non scendono in campo e restano in balia dell’avversario per tutti i 90 minuti. Il risultato finale di 2 a 0 per gli etnei è anche meno pesante rispetto a quello che si è visto in campo”. Juve Stabia senza idee “che non è riuscita ad imbastire un’azione di gioco che sia catalogabile come azione da squadra professionistica. La situazione di classifica si fa sempre più pericolosa e ora la gara con il Picerno in terra lucana diventa cruciale per le sorti finali del campionato”.

