FIDELIS ANDRIA-CATANIA: precedenti in Puglia. Tante emozioni nel 1990

Campo ostico per il Catania, quello di Andria. Lo si evince da quanto dice la storia dei confronti in Puglia. Otto i precedenti in partite ufficiali di campionato con la formazione biancazzurra che ha ottenuto finora una vittoria in più rispetto al Catania in terra pugliese (tre contro due).

Tre volte vittoriosa l’Andria negli anni ’90, mentre l’ultima partita giocata dalle due squadre risale alla stagione 2017-18, la migliore per i rossazzurri da quando militano in terza serie, con mister Lucarelli al timone. In quella occasione vinse il Catania 0-2 grazie alle reti di Ripa e Mazzarani nella ripresa. Un successo che mancava dal lontano 1990: gara davvero scoppiettante conclusa con il risultato di 3-4. Per ben tre volte i padroni di casa riuscirono a portarsi in vantaggio con Coppola, Vinci e Giusto, ma dovettero fare i conti con il grande carattere del Catania, capace di rimontare e ribaltare il risultato. Decisivo D’Ottavio, autore di una doppietta. A segno, inoltre, Scienza e Rossi per gli etnei.

Tre sono anche i pareggi, tutte a reti inviolate. Prima del 2016, Fidelis Andria e Catania non s’incontravano dal 6 maggio 2001 (0-0), anno in cui gli etnei persero gli spareggi promozione per la B con il Messina nella finalissima. Nella storia dei confronti disputati con la Fidelis fuori casa, Giuseppe Scienza, Leonardo Rossi, Luca Cecconi, Nicola D’Ottavio, Francesco Ripa e Andrea Mazzarani sono stati gli unici rossoazzurri ad andare a segno finora.

BILANCIO PRECEDENTI IN CAMPIONATO:

Vittorie Andria 3

Pareggi 3

Vittorie Catania 2

Gol Andria 8

Gol Catania 7

Differenza reti -1

Serie C1 1989-90 Fidelis Andria 3-4 Catania

Serie C1 1990-91 Fidelis Andria 2-1 Catania

Serie C1 1991-92 Fidelis Andria 1-0 Catania

Serie C1 1999-00 Fidelis Andria 2-0 Catania

Serie C1 2000-01 Fidelis Andria 0-0 Catania

Lega Pro 2015-16 Fidelis Andria 0-0 Catania

Lega Pro 2016-17 Fidelis Andria 0-0 Catania

Serie C 2017-18 Fidelis Andria 0-2 Catania

