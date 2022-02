BALDINI: “Buttato via parte del primo tempo, nella ripresa abbiamo giocato solo noi. Rialziamo subito la testa”

Mister Francesco Baldini analizza nel post gara di Catania-Paganese il risultato finale di 0-1. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com: “C’è da recriminare un pò sul primo tempo, dove non siamo stati noi, avevamo meno aggressività, ci siamo portati dietro le scorie di una partita, quella col Francavilla, in cui abbiamo speso tanto, avevamo fatto qualche giorno prima la trasferta di Castellammare di Stabia. Questo un pò lo abbiamo pagato però nel secondo tempo ce l’hanno messa veramente tutta i ragazzi per cercare di recuperare. Mi dispiace avere buttato via parte del primo tempo, però ripeto nella ripresa i ragazzi hanno creato e spinto parecchio, mettendo non so quanti palloni in area tra cross e calci d’angolo ma non abbiamo avuto alcun episodio a nostro favore. Nella ripresa abbiamo giocato solo noi, la Paganese trovando il gol si è chiusa dietro e non è stato facile trovare varchi. E’ venuta meno un pizzico di lucidità sotto porta e brillantezza anche perchè la squadra ha speso tantissimo ultimamente e oggi qualcosina ci è mancato. E’ abbastanza normale che tre partite in una settimana si accusino. A fine gara ho detto ai ragazzi di rialzare immediatamente la testa. Erano veramente molto tristi, soprattutto perchè quando sono stati chiamati in curva dai tifosi – momento sempre incredibile – c’era la consapevolezza di non avergli regalato la vittoria, ma tra pochi giorni partiamo per Avellino e dobbiamo immediatamente ricompattarci ed essere concentrati”.

