BIONDI: “Sognavo di segnare sotto la Nord. Sto bene, il mio rapporto con Baldini è decollato”

Kevin Biondi, autore del gol-vittoria contro la Virtus Francavilla, rilascia alcune dichiarazioni nel post-gara. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“L’azione del gol nasce da uno strappo sulla sinistra di Russini che è entrato benissimo in partita, siamo stati bravi a riempire l’area di rigore al meglio, fortunatamente la palla è arrivata lì, c’ero e l’abbiamo messa dentro. Per caratteristiche noi attaccanti non essendo molto strutturati preferiamo la palla tra i piedi, quindi una manovra palla a terra ci agevola. Quando si tenta di lanciare la palla lunga, invece, andiamo un pò in difficoltà ma per fortuna nelle ultime gare abbiamo anche trovato dei campi che ci hanno permesso lo svolgimento di una manovra palla a terra e quindi ci siamo anche divertiti”.

“E’ un momento in cui sto trovando continuità, ho ripreso il ritmo partita, mi sento bene in termini di fiato e gambe, spero di potere continuare su questi livelli. Come ha detto anche il mister, con lui ci siamo confrontati dopo un inizio difficile per entrambi guardandoci negli occhi, abbiamo stretto un patto tra di noi. Quando ci siamo conosciuti il nostro rapporto è decollato, spero di continuare a giocare con questa continuità. Lo spettacolo dei tifosi allo stadio? L’orgoglio è tanto, da catanese non mi era mai capitato di segnare sotto la Nord e sognavo di farlo fin da piccolo, la prima cosa che ho fatto è stata quella di correre e godermi il momento. A esultanza finita la pelle d’oca è stata la sensazione che mi è rimasta. Ero anche sotto gli occhi della famiglia e mio padre soprattutto, quindi sono doppiamente contento”.

“Questa vittoria significa scrollarsi di dosso un peso, anche se vi assicuro che noi quando entriamo in campo non pensiamo ad altro che a divertirci mettendo in campo il massimo impegno e lasciando stare i problemi extra campo. Speriamo di fare una grande prestazione con Paganese e Avellino terminando il tour de force, poi tireremo le somme per guardare in alto e non dietro. Ai tifosi mi sento di dire che sono stati sempre impeccabili, dimostrandoci l’affetto che questo gruppo merita perchè con il lavoro quotidiano e settimanale vi assicuro che non è poco. Speriamo di riempire lo stadio con le nostre prestazioni“.

