BORRIELLO: “Caro Catania, è arrivato il momento di salutarci. Spero di tornare in una categoria degna del tuo prestigio”

Il promettente estremo difensore Francesco Borriello lascia Catania per trasferirsi al Parma. Non potevano mancare i saluti via social dopo il percorso effettuato in rossazzurro:

“…Sette anni, chi l’avrebbe mai detto;

colpa dei sogni, fedeli compagni di un’avventura a dir poco Unica.

Una maglia…La Maglia, sembra di indossarla da sempre, ma ogni volta l’emozione prende il sopravvento.

Dalle tribune del “Massimino” all’esordio “con i grandi”.

Torre del Grifo, considerarti una “seconda casa” sarebbe troppo riduttivo per la tua bellezza e maestosità.

Lungo questo splendido percorso ho avuto l’onore e il piacere di conoscere persone fantastiche alle quali devo tanto, a partire dai Mister dell’Academy fino ai Magazzinieri che mi hanno visto crescere e mi hanno formato nell’ambito calcistico ma soprattutto caratteriale.

Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, la quale insieme ad innumerevoli sacrifici mi ha sempre seguito.

Caro Catania, è arrivato il momento di salutarci; spero un giorno di tornare a difendere i pali del Massimino per questi gloriosi colori, magari in una categoria degna del tuo prestigio.

GRAZIE❤️💙“.

